В Бурятии из-за детской шалости сгорело 15 центнеров сена

В Бурятии из-за детской шалости произошло три пожара



За прошедшие сутки в районах Бурятии из-за детской шалости произошло три пожара, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



26 апреля зарегистрированы возгорания надворных построек в Баргузинском, Кабанском и Мухоршибирском районах. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилые дома.



В результате пожара в Баргузинском районе уничтожен гараж, два сарая, кладовая и забор, также повреждена наружная стена дома на площади 5 кв.м. В Кабанском районе сгорела стайка и сеновал, а также 15 центнеров сена. В Мухоршибирском районе уничтожено два строения и туалет.



