Жительницу Иркутской области обманули во время детского праздника

Полиции удалось установить данные владельцев банковских карт, на которые были зачислены деньги



26 апреля в дежурную часть полиции обратилась жительница города Шелехов, которую обманули мошенники.



Она рассказала, что аферисты застали её врасплох: во время разговора она находилась на детском празднике, и слышала абонента плохо. Позвонившая девушка заверила жертву, что ей полагаются бонусы за то, что она расплачивается в магазинах банковской картой и попросила провести сверку данных. Так как мошенница верно продиктовали все цифры с лицевой стороны карты, женщина, не раздумывая, озвучила и другие данные, а затем продиктовала коды, пришедшие в смс.



В результате с банковской карты мошенники похитили более 10 тысяч рублей, а с кредитной – около 15 тысяч рублей. Увидев сообщения о снятии денег, шелеховчанка обратилась в полицию.



– Так как заявительница обратилась в полицию в кратчайшие сроки, сотрудникам уголовного розыска удалось установить данные владельцев банковских карт, на которые были зачислены в общей сложности 25 тысяч рублей, – поделилась Татьяна Люшакова, следователь ОМВД России по Шелеховскому району.



Со слов мужчин, на чьи счета были зачислены деньги, им звонили неизвестные, которые уверяли, что ошибочно перевели деньги и просили вернуть на указанный телефон. Один выполнил требование, а второй настоял на возврате тому же адресату, от которого получил около 11 тысяч рублей. Передача части денег прошла в присутствии шелеховских сотрудников полиции.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



