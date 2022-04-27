Полиции удалось установить данные владельцев банковских карт, на которые были зачислены деньги
26 апреля в дежурную часть полиции обратилась жительница города Шелехов, которую обманули мошенники.
Она рассказала, что аферисты застали её врасплох: во время разговора она находилась на детском празднике, и слышала абонента плохо. Позвонившая девушка заверила жертву, что ей полагаются бонусы за то, что она расплачивается в магазинах банковской картой и попросила провести сверку данных. Так как мошенница верно продиктовали все цифры с лицевой стороны карты, женщина, не раздумывая, озвучила и другие данные, а затем продиктовала коды, пришедшие в смс.
В результате с банковской карты мошенники похитили более 10 тысяч рублей, а с кредитной – около 15 тысяч рублей. Увидев сообщения о снятии денег, шелеховчанка обратилась в полицию.
– Так как заявительница обратилась в полицию в кратчайшие сроки, сотрудникам уголовного розыска удалось установить данные владельцев банковских карт, на которые были зачислены в общей сложности 25 тысяч рублей, – поделилась Татьяна Люшакова, следователь ОМВД России по Шелеховскому району.
Со слов мужчин, на чьи счета были зачислены деньги, им звонили неизвестные, которые уверяли, что ошибочно перевели деньги и просили вернуть на указанный телефон. Один выполнил требование, а второй настоял на возврате тому же адресату, от которого получил около 11 тысяч рублей. Передача части денег прошла в присутствии шелеховских сотрудников полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Жительницу Иркутской области обманули во время детского праздника
Происшествия, Фото:
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