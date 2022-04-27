В Иркутской области осудили серийного насильника

Мужчину искали восемь лет



Суд вынес приговор 30-летнему жителю Ангарска Иркутской области, признав его виновным в серии преступлений по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабёж».



Мужчина совершил насильственные действия в отношении трёх девушек.



- Установлено, что два нападения были совершены ещё в 2013 году, третье в 2020. Мужчина действовал по одной схеме: нападал на девушек возле подъезда, угрожая убийством и применяя физическую силу, совершал преступления сексуального характера, после чего забирал их личные вещи – сумки, ювелирные украшения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Мужчину задержали полицейские в августе 2021 года.



Ангарский городской суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



