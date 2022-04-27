В пригороде Улан-Удэ убийца три дня просидел в бане

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийца боялся возвращаться в свой дом, где спрятал труп



В Иволгинском районе Бурятии задержан убийца, который три дня после преступления просидел в бане. Когда же совесть его совсем загрызла, мужчина рассказал о произошедшем дочери.



Убийство произошло в пригородном селе Нурселение. 57-летний мужчина жил там один в своём доме. Вечером 18 апреля к нему заглянул 48-летний односельчанин, и вместе они стали распивать алкоголь.



- Через некоторое время хозяин дома, опьянев, стал зло подшучивать над собутыльником. Гостю не понравился своеобразный чёрный юмор. От обиды и злости он схватил со стола нож и попытался нанести им удар в живот шутника. Пенсионер также схватил со стола другой нож и нанёс им несколько ударов в грудь, живот и шею односельчанина. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый отволок его тело к подполью, нанёс ещё несколько ударов ножом в спину и по ногам, после чего скинул вниз и забросал различным хламом вперемешку с мусором, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.



Три следующих дня пенсионер в терзаниях прожил в бане, боясь возвращаться домой. Только 21 апреля он рассказал о происшествии дочери. Женщина с ещё несколькими родственниками приехали на место и, действительно, нашли в доме труп. Дочь сама позвонила в полицию.



Убийца к этому времени скрылся. Ещё одну ночь он провёл в лесу, однако на следующий день вернулся и сдался.



Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.



