В Улан-Удэ полицейские после погони задержали пьяного водителя









Установлено, что за рулём иномарки находился 34-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по учётным данным автоинспекторы выяснили, что за последний год мужчина уже в третий раз задерживается за вождение в нетрезвом виде.



Так, в апреле 2021 года он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Суд лишил его водительских прав на 18 месяцев и назначил штраф в 30 тысяч рублей.



В феврале текущего года мужчину вновь поймали на пьяной езде. За повторное вождение в нетрезвом виде возбуждено уголовное дело.



Однако злостный нарушитель должных выводов для себя не сделал и снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте задержания горожанин отказался и был доставлен в наркологический диспансер. Результат освидетельствования составил 0,77 мг/л.



В отношении опасного водителя составлено несколько административных материалов, в том числе, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.







В минувшую пятницу, 23 апреля, в Улан-Удэ автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Около 23 часов на проспекте Автомобилистов водитель автомобиля «Хонда Партнер», нарушив правила, не выполнил требование сотрудников полиции об остановке. Увеличив скорость, нарушитель попытался скрыться от экипажа ДПС.Данные о машине под управлением водителя, который ведёт себя неадекватно, были переданы автопатрулям наружных служб полиции. В ходе преследования автомобиль был заблокирован в посёлке Матросова, водитель задержан.