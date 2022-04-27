В Улан-Удэ полицейские после погони задержали пьяного водителя

В минувшую пятницу, 23 апреля, в Улан-Удэ автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Около 23 часов на проспекте Автомобилистов водитель автомобиля «Хонда Партнер», нарушив правила, не выполнил требование сотрудников полиции об остановке. Увеличив скорость, нарушитель попытался скрыться от экипажа ДПС.
Данные о машине под управлением водителя, который ведёт себя неадекватно, были переданы автопатрулям наружных служб полиции. В ходе преследования автомобиль был заблокирован в посёлке Матросова, водитель задержан.
Установлено, что за рулём иномарки находился 34-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по учётным данным автоинспекторы выяснили, что за последний год мужчина уже в третий раз задерживается за вождение в нетрезвом виде.
Так, в апреле 2021 года он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Суд лишил его водительских прав на 18 месяцев и назначил штраф в 30 тысяч рублей.
В феврале текущего года мужчину вновь поймали на пьяной езде. За повторное вождение в нетрезвом виде возбуждено уголовное дело.
Однако злостный нарушитель должных выводов для себя не сделал и снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте задержания горожанин отказался и был доставлен в наркологический диспансер. Результат освидетельствования составил 0,77 мг/л.
В отношении опасного водителя составлено несколько административных материалов, в том числе, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.