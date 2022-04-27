Молодому человеку не понравилось, что на него составляют протокол
В городе Усть-Кут Иркутской области перед судом предстал 26-летний житель Бурятии, напавший на транспортного полицейского. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Всё произошло в декабре 2021 года, когда молодой человек возвращался на поезде домой с вахтовой работы. В дороге вахтовик пил алкоголь. Так что транспортный полицейский решил составить на него протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
- Отказавшись выполнять законные требования полицейского о предъявлении документов, удостоверяющих личность, обвиняемый ударил сотрудника полиции, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Суд учёл полное признание вины молодого человека, его раскаяние, а также наличие на иждивении двух маленьких детей и положительные характеристики. Вахтовик отделался штрафом в семь тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте жителя Кабанского района оштрафовали за нападение на полицейского. Мужчина также пытался совершить побег из служебной машины прямо на ходу.
Вахтовик из Бурятии ударил полицейского
Происшествия, Фото:
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