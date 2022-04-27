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Трое жителей Забайкалья ограбили ювелирный на 1,5 млн

Происшествия, 
Мужчины грабили ювелирный в присутствии продавца

Трое жителей посёлка Чернышевск в Забайкальском крае совершили дерзкий грабёж в ювелирном магазине. Они открыто похитили золотые украшения с витрин на сумму больше 1,5 миллионов рублей, сообщили пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

- В январе 2022 года в полицию поступило сообщение о хищении золотых украшений из ювелирного магазина в посёлке Чернышевск. Установлено, что двое злоумышленников вошли в помещение торговой точки и в присутствии продавца, разбив камнем выставочную витрину, похитили четыре лотка с цепями и браслетами, после чего скрылись. В лотках было больше 20 золотых изделий, общей стоимостью 1 млн 600 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Следователи отдела МВД возбудили уголовное дело по статье «Грабёж».

Вскоре полицейские задержали двое ранее судимых жителей Чернышевского района. Позже они установили ещё одного злоумышленника, который выполнял роль водителя.

Все трое сначала отрицали свою причастность к преступлению, однако под тяжестью предъявленных им улик двое признались в грабеже. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продлится на весь период предварительного следствия.

Недавно следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд с обвинительным заключением.
Забайкальский край

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