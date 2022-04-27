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В Прибайкальском нацпарке браконьер ловил рыбу «к празднику»

В Прибайкальском нацпарке браконьер ловил рыбу «к празднику»
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчине грозит административный штраф

22 апреля в ходе патрулирования в Прибайкальском национальном парке, в Большереченском лесничестве, вблизи мыса Щегловка оперативная группа ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружила мужчину на лодке. У него в рыболовной сети уже находились несколько особей хариуса и сороги. Мужчина представился жителем одного из байкальских посёлков, а применение запрещённой снасти объяснил тем, что «готовится к празднику».

- Незаконную предпраздничную подготовку государственным инспекторам пришлось прервать, а улов, снасти и резиновую лодку нарушителя передать полицейским. Самому нарушителю теперь грозит административная ответственность в рамках статьи 8.37 КоАП РФ, предусматривающая штраф от двух до пяти тысяч рублей, и это – не считая возмещения ущерба, причинённого природе, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Впрочем, финансовые неприятности у этого рыбака могли быть ещё крупнее, если бы он «готовился к празднику» подобным образом чуть позже, с 25 апреля по 20 июня. Это время в Ангаро-Байкальском бассейне официально считается нерестовым периодом. Суммы штрафа за нарушения региональных Правил рыболовства в этот период увеличиваются на 100%.

Иркутская область браконьерство

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