С начала года зарегистрировано девять фактов краж домашнего скота
Полиция Иркутской области призывает фермеров самовольно не выпускать домашний скот, так как это может привести к их краже или пропаже.
Полицейские отмечают, что бесконтрольно пасущийся скот может стать лёгкой добычей для преступников. Наиболее частые случаи хищения совершаются с вольных выпасов и неохраняемых загонов.
- Так, с начала года в Иркутской области зарегистрировано девять фактов краж домашнего скота, ущерб превысил 200 тысяч рублей. Наиболее часто подобные случаи происходят на территории Заларинского (три факта) и Черемховского (два факта) районов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
26 апреля житель Эхирит-Булагатского района сообщил полиции о том, что со свободного выпаса не вернулись его корова и телёнок. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.
Сейчас полицейские проводят проверку.
В Иркутской области у фермеров массово воруют коров
Происшествия, Фото:
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