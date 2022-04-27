В Иркутской области у фермеров массово воруют коров

С начала года зарегистрировано девять фактов краж домашнего скота



Полиция Иркутской области призывает фермеров самовольно не выпускать домашний скот, так как это может привести к их краже или пропаже.



Полицейские отмечают, что бесконтрольно пасущийся скот может стать лёгкой добычей для преступников. Наиболее частые случаи хищения совершаются с вольных выпасов и неохраняемых загонов.



- Так, с начала года в Иркутской области зарегистрировано девять фактов краж домашнего скота, ущерб превысил 200 тысяч рублей. Наиболее часто подобные случаи происходят на территории Заларинского (три факта) и Черемховского (два факта) районов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



26 апреля житель Эхирит-Булагатского района сообщил полиции о том, что со свободного выпаса не вернулись его корова и телёнок. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.



Сейчас полицейские проводят проверку.

