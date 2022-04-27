В Иркутске мужчина пытался заживо сжечь двух человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В преступлении подозревается находящийся в федеральном розыске житель Самарской области



В Иркутской области 50-летнему мужчине, который пытался заживо сжечь двух человек, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, совершённом общеопасным способом.



По версии следствия, вечером 24 апреля в квартире дома, расположенного на улице Профсоюзная, двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В ходе застолья мужчина, поссорившись с хозяином квартиры и его знакомой, подпер дверь квартиры и поджёг дверь.



В результате пожара жильё частично сгорело. Однако людям удалось спастись.



Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину. Установлено, что он находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания в колонии в Самарской области.



- В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

