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В Иркутске мужчина пытался заживо сжечь двух человек

В Иркутске мужчина пытался заживо сжечь двух человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В преступлении подозревается находящийся в федеральном розыске житель Самарской области

В Иркутской области 50-летнему мужчине, который пытался заживо сжечь двух человек, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, совершённом общеопасным способом.

По версии следствия, вечером 24 апреля в квартире дома, расположенного на улице Профсоюзная, двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В ходе застолья мужчина, поссорившись с хозяином квартиры и его знакомой, подпер дверь квартиры и поджёг дверь.

В результате пожара жильё частично сгорело. Однако людям удалось спастись.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину. Установлено, что он находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания в колонии в Самарской области.

- В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
покушение на убийство

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