Сегодня утром «заминировали» четыре школы
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ вновь эвакуировали школы. Сообщения о минировании получили четыре школы №№ 4, 44, 29, 52.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию.
- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотров четырёх образовательных объектов предметов, представляющих угрозу безопасности, не обнаружили, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ взрывотехники не нашли опасных устройствах в школах
Происшествия, Фото:
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