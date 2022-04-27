В Бурятии разрастаются пожары из-за поджогов сухой травы

Происшествия, Фото: из архива

За сутки пожары охватили почти 250 га



За прошедшие сутки в Бурятии произошли крупные возгорания сухой травы.



- 26 апреля зарегистрировано 14 случаев загорания сухой травы на площади 249,1 га. Наиболее крупные возгорания травы произошли на землях сельхозназначения – на общей площади 245 га, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Так, в восьми километрах от села Мухоршибирь выгорела трава на площади 200 га. Пожар тушили 29 человек и 14 единиц техники. В том числе работали пожарные, лесники, дорожники, патрульные группы сельской администрации, а также местные жители.



Пожар произошёл по вине неустановленных лиц.



Также в пяти километрах от села Новокижингинск Кижингинского района горела сухая трава на площади 45 га. С возгоранием боролись 19 человек и шесть единиц техники.



Сотрудники надзорной деятельности МЧС устанавливают причины пожаров. Будут составлены административные протоколы с наложением штрафов в отношении собственников земельных участков.



С каждым днём становится всё теплее, тает снег, и растёт число загораний травы. Жителей Бурятии призывают соблюдать элементарные правила и не допускать таких пожаров, ведь огонь по траве легко может перекинуться на лес и жилые дома.



