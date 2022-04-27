На суде мужчина, поднявший руку на мать, раскаялся
Житель Джидинского района Бурятии, избивший родную мать, предстал перед судом.
Мужчина напал на мать, поругавшись с ней. Пластиковой трубой он несколько раз ударил маму, сломав ей правую руку.
На суде сын заявил, что раскаивается в содеянном. Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью было рассмотрено в особом порядке.
- Гражданин признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», зимой следователи завершили расследование уголовного дела в отношении улан-удэнца, который отсидел в колонии за убийство матери, вышел на свободу и через несколько лет убил отца.
В октябре 2021 года в Селенгинском районе местный житель до смерти избил 63-летнюю мать.
Житель Бурятии пластиковой трубой сломал матери руку
Происшествия, Фото:
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