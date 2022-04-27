В Улан-Удэ автомобиль врезался в ограждение и опрокинулся

Момент аварии сняла камера ГИБДД
С начала года в Бурятии камеры фиксации нарушений запечатлели свыше 100 тысяч нарушений правил дорожного движения. Основная масса связана с превышением скоростного режима, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Так, 23 апреля камера сняла ДТП в посёлке Тулунжа. Водитель Toyota Highlander не вписался в поворот, врезался в ограждение, после чего опрокинулся.
Пострадавших в аварии нет. Автомобиль получил механические повреждения.
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