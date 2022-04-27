 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Улан-Удэ автомобиль врезался в ограждение и опрокинулся

В Улан-Удэ автомобиль врезался в ограждение и опрокинулся
Происшествия, 
Момент аварии сняла камера ГИБДД

С начала года в Бурятии камеры фиксации нарушений запечатлели свыше 100 тысяч нарушений правил дорожного движения. Основная масса связана с превышением скоростного режима, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Так, 23 апреля камера сняла ДТП в посёлке Тулунжа. Водитель Toyota Highlander не вписался в поворот, врезался в ограждение, после чего опрокинулся.

 
Пострадавших в аварии нет. Автомобиль получил механические повреждения.



ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии пластиковой трубой сломал матери руку
Житель Бурятии пластиковой трубой сломал матери руку
Происшествия, 27.04.2022
На суде мужчина, поднявший руку на мать, раскаялся
В Улан-Удэ опять «заминировали» школы
В Улан-Удэ опять «заминировали» школы
Происшествия, 27.04.2022
Волна «минирований» в столице Бурятии не прекращается
В Бурятии незаконно добывали песок из ручья
В Бурятии незаконно добывали песок из ручья
Происшествия, 27.04.2022
За год в Бурятии выявили десятки случаев такой незаконной добычи
В Бурятии произошёл лесной пожар из-за брошенной сигареты
В Бурятии произошёл лесной пожар из-за брошенной сигареты
Происшествия, 27.04.2022
Житель Кижингинского района признал свою вину
В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Тойоты»
В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Тойоты»
Происшествия, 27.04.2022
Автоавария случилась на перекрёстке
В Бурятии произошла массовая гибель рыбы
В Бурятии произошла массовая гибель рыбы
Происшествия, 26.04.2022
Всплывшая брюхом кверху рыба усеяла почти весь берег
Экономист из Ангарска перевела лжеброкеру 1,5 млн
Экономист из Ангарска перевела лжеброкеру 1,5 млн
Происшествия, 26.04.2022
Мошенники сперва провели вебинары, а потом стали «обрабатывать» жертву
Читинец попытался обокрасть ломбард, разобрав стену в подвале
Читинец попытался обокрасть ломбард, разобрав стену в подвале
Происшествия, 26.04.2022
Мужчина ранее украл золотые украшения на несколько миллионов рублей
В Иркутске спецназовцы обезвредили пьяного «донжуана» с ножом
Происшествия, 26.04.2022
Мужчина три дня отказывался уходить из квартиры женщины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^