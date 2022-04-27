Житель Кижингинского района признал свою вину
В Кижингинском районе Бурятии обнаружен виновник лесного пожара. Возгорание произошло 25 апреля в 7 км от села Чесан. Как выяснилось, пожар возник из-за брошенной сигареты, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Житель села Чесан признался, что искал коней вблизи леса. Он бросил в траву непотушенную сигарету и уехал дальше. Из-за большего количества горючего материала и порывистого ветра огонь охватил почти 1 га.
Специалисты Кудунского лесхоза оперативно ликвидировали пожар, не дали огню распространиться и перекинуться на лес.
В отношении виновника лесного пожара составлен протокол по части 1 статьи 20.4 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
Ранее был выявлен виновник лесного пожара в Кяхтинском районе. Он сознательно поджёг стерни и уехал домой. Огонь перекинулся на лес и прошёл 0,5 га.
В Бурятии произошёл лесной пожар из-за брошенной сигареты
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