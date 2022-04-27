В Бурятии задержали скандалиста, разбившего кулаком телевизор





На севере Бурятии росгвардейцы задержали мужчину за умышленное повреждение имущества. Мужчина во время скандала кулаком разбил ЖК-телевизор.- В полицию обратилась жительница посёлка и сообщила, что её знакомый в ходе ссоры сломал телевизор стоимостью 15 тысяч рублей, а затем скрылся с места. Сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на подозреваемого. В Северобайкальске на маршруте патрулирования росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который по приметам подходил под ориентировку, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.34-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он признался в содеянном. Мужчина рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал и кулаком разбил жидкокристаллический телевизор.На скандалиста возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.