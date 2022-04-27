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В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Тойоты»

В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Тойоты»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоавария случилась на перекрёстке 

Утром 26 апреля в Улан-Удэ произошло ДТП.

- 34-летний водитель автомобиля «Киа Рио», следуя со стороны улицы Лимонова в направлении улицы Комсомольская, на перекрёстке не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ист» под управлением водителя 1998 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии

В результате ДТП водитель «Тойоты» получила травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в ДТП пострадала девятилетняя девочка. Ребёнка на пешеходном переходе сбил 43-летний водитель автомобиля «Тойота». Школьницу осмотрели медики и отпустили домой.

ДТП

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