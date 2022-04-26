 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

Экономист из Ангарска перевела лжеброкеру 1,5 млн

Экономист из Ангарска перевела лжеброкеру 1,5 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенники сперва провели вебинары, а потом стали «обрабатывать» жертву

Ангарчанка, имеющая экономическое образование, оформила два кредита и перевела деньги брокерам. Через несколько месяцев «помощники» пропали, оставив женщину с долгами, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Жертвой мошенников стала 40-летняя ангарчанка, желавшая заработать на инвестициях.

Осенью в Интернете она нашла курсы о торговле на финансовых рынках. После вебинаров женщине позвонили и пообещали высокий заработок на бирже, который ей якобы поможет обеспечить опытный менеджер «Олег». С номера телефона, характерного для абонентов Германии, «брокер» неоднократно связывался с ангарчанкой посредством видеозвонков и присылал тематические ролики. После общения с ним женщина оформила два кредита на сумму 1 миллион 430 тысяч рублей и перевела эти средства на счета, указанные «брокером».

На протяжении следующих трёх месяцев женщина выводила «прибыль», однако в последующем «Олег» перестал выходить на связь, а сайт, на котором совершались все операции, оказался недоступен. За все время женщина вывела только одну десятую часть вложенных средств.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Экономист из Ангарска перевела лжеброкеру 1,5 млн
Экономист из Ангарска перевела лжеброкеру 1,5 млн
Происшествия, 26.04.2022
Мошенники сперва провели вебинары, а потом стали «обрабатывать» жертву
Читинец попытался обокрасть ломбард, разобрав стену в подвале
Читинец попытался обокрасть ломбард, разобрав стену в подвале
Происшествия, 26.04.2022
Мужчина ранее украл золотые украшения на несколько миллионов рублей
В Иркутске спецназовцы обезвредили пьяного «донжуана» с ножом
Происшествия, 26.04.2022
Мужчина три дня отказывался уходить из квартиры женщины
В Улан-Удэ потушили пожар на кладбище
В Улан-Удэ потушили пожар на кладбище
Происшествия, 26.04.2022
Площадь возгорания составила 500 кв.метров
Житель Бурятии за день устроил два пожара в лесу
Житель Бурятии за день устроил два пожара в лесу
Происшествия, 26.04.2022
Задержанный виновник пожаров дал клятвенное обещание полицейским
В Бурятии наглая женщина украла бурятский национальный костюм
В Бурятии наглая женщина украла бурятский национальный костюм
Происшествия, 26.04.2022
Воровка переночевала в чужом доме, перепутав его с домом подруги
Депутаты Хурала Бурятии вновь не стали слушать доклады
Депутаты Хурала Бурятии вновь не стали слушать доклады
Происшествия, 26.04.2022
Трём бурятских омбудсменов не удалось представить доклады о своей работе
В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев
В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев
Происшествия, 26.04.2022
Мужчина и женщина сбросили тела в подполье и скрылись
Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации
Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации
Происшествия, 26.04.2022
В Бурятии назначили ещё один штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов
Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов
Происшествия, 26.04.2022
Вор несколько раз проходил мимо кассы, не оплачивая товары
В Бурятии огню не дали перекинуться на лес
В Бурятии огню не дали перекинуться на лес
Происшествия, 26.04.2022
На утро 26 апреля действующих лесных пожаров нет
В Улан-Удэ полиция задержала мужчину, повредившего баннер с Z
В Улан-Удэ полиция задержала мужчину, повредившего баннер с Z
Происшествия, 26.04.2022
Инцидент с повреждённой Z на памятнике Ленину «раскрыли» в течение суток

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^