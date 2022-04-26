Экономист из Ангарска перевела лжеброкеру 1,5 млн

Мошенники сперва провели вебинары, а потом стали «обрабатывать» жертву



Ангарчанка, имеющая экономическое образование, оформила два кредита и перевела деньги брокерам. Через несколько месяцев «помощники» пропали, оставив женщину с долгами, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



Жертвой мошенников стала 40-летняя ангарчанка, желавшая заработать на инвестициях.



Осенью в Интернете она нашла курсы о торговле на финансовых рынках. После вебинаров женщине позвонили и пообещали высокий заработок на бирже, который ей якобы поможет обеспечить опытный менеджер «Олег». С номера телефона, характерного для абонентов Германии, «брокер» неоднократно связывался с ангарчанкой посредством видеозвонков и присылал тематические ролики. После общения с ним женщина оформила два кредита на сумму 1 миллион 430 тысяч рублей и перевела эти средства на счета, указанные «брокером».



На протяжении следующих трёх месяцев женщина выводила «прибыль», однако в последующем «Олег» перестал выходить на связь, а сайт, на котором совершались все операции, оказался недоступен. За все время женщина вывела только одну десятую часть вложенных средств.



Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



