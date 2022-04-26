В Иркутской области владелец майнинговой фермы поймал вора

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Двое воров разбили окно



25 апреля в полицию обратился 64-летний житель Ангарска, который поймал вора.



Выяснилось, что двое жителей Усольского района проникли в здание бывшего кафе через разбитое окно, чтобы нажиться на металлоломе. На месте воры обнаружили оборудование для майнинга.



В это время время владелец помещения вместе с супругой приехали проверить сохранность имущества. Они обнаружили двух незнакомцев на территории. Подозреваемые попытались сбежать, однако один из них, 22-летний молодой человек, был пойман предпринимателем.



Второго подозреваемого, которым оказался ранее судимый сверстник задержанного, в кратчайшее время установили усольские сыщики и доставили в отдел полиции.



Сейчас несостоявшимися ворами работают следователи отдела полиции, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



