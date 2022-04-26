Двое воров разбили окно
25 апреля в полицию обратился 64-летний житель Ангарска, который поймал вора.
Выяснилось, что двое жителей Усольского района проникли в здание бывшего кафе через разбитое окно, чтобы нажиться на металлоломе. На месте воры обнаружили оборудование для майнинга.
В это время время владелец помещения вместе с супругой приехали проверить сохранность имущества. Они обнаружили двух незнакомцев на территории. Подозреваемые попытались сбежать, однако один из них, 22-летний молодой человек, был пойман предпринимателем.
Второго подозреваемого, которым оказался ранее судимый сверстник задержанного, в кратчайшее время установили усольские сыщики и доставили в отдел полиции.
Сейчас несостоявшимися ворами работают следователи отдела полиции, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области владелец майнинговой фермы поймал вора
Происшествия, Фото:
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