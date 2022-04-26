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25 апреля

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В Иркутской области владелец майнинговой фермы поймал вора

В Иркутской области владелец майнинговой фермы поймал вора
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Двое воров разбили окно

25 апреля в полицию обратился 64-летний житель Ангарска, который поймал вора.

Выяснилось, что двое жителей Усольского района проникли в здание бывшего кафе через разбитое окно, чтобы нажиться на металлоломе. На месте воры обнаружили оборудование для майнинга.

В это время время владелец помещения вместе с супругой приехали проверить сохранность имущества. Они обнаружили двух незнакомцев на территории. Подозреваемые попытались сбежать, однако один из них, 22-летний молодой человек, был пойман предпринимателем.

Второго подозреваемого, которым оказался ранее судимый сверстник задержанного, в кратчайшее время установили усольские сыщики и доставили в отдел полиции.

Сейчас несостоявшимися ворами работают следователи отдела полиции, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

кража

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