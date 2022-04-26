В Иркутске спецназовцы обезвредили пьяного «донжуана» с ножом

Мужчина три дня отказывался уходить из квартиры женщины
На днях в полицию обратилась 28-летняя жительница Иркутска. Она сообщила, что у её подруги три дня находится мужчина, отказывается уходить, никуда её не отпускает, ведёт себя агрессивно.
В квартире также живёт ребёнок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Когда прибыли полицейские, мужчина отказался выходить из квартиры и закрыл дверь. В руках у него был нож.
Вскоре спецназ МВД проник в жилище. 25-летний иркутянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан.
На допросе задержанный отрицал свою вину. Он заявлял, что никого он не удерживал, а с ножом на полицейских вышел случайно.
- В первый раз я случайно вышел с ножом, и полиция думает, что я на неё напал. Это совершенно было не так. Я просто вышел и закрыл дверь. Потом вломилась полиция. По итогу я нахожусь тут и узнаю, что я удерживал девушку на протяжении долгого времени, - заявил задержанный.
На дебошира составила административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Будет проведена проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.
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