В Иркутске спецназовцы обезвредили пьяного «донжуана» с ножом

Мужчина три дня отказывался уходить из квартиры женщины



На днях в полицию обратилась 28-летняя жительница Иркутска. Она сообщила, что у её подруги три дня находится мужчина, отказывается уходить, никуда её не отпускает, ведёт себя агрессивно.



В квартире также живёт ребёнок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Когда прибыли полицейские, мужчина отказался выходить из квартиры и закрыл дверь. В руках у него был нож.



Вскоре спецназ МВД проник в жилище. 25-летний иркутянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан.



На допросе задержанный отрицал свою вину. Он заявлял, что никого он не удерживал, а с ножом на полицейских вышел случайно.



- В первый раз я случайно вышел с ножом, и полиция думает, что я на неё напал. Это совершенно было не так. Я просто вышел и закрыл дверь. Потом вломилась полиция. По итогу я нахожусь тут и узнаю, что я удерживал девушку на протяжении долгого времени, - заявил задержанный.



На дебошира составила административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Будет проведена проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.



