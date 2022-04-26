Площадь возгорания составила 500 кв.метров
Сегодня в Улан-Удэ произошёл пожар на кладбище в посёлке Горького. Площадь пожара составила 500 кв.метров.
- Сообщение о возгорание поступило в 10:56. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. Дополнительно для оказания помощи в тушении направлена маневренная группа управления по ЧС Улан-Удэ. Всего в тушении были задействованы 14 человек и четыре единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Пожар локализовали в 11:28. Выгорели трава и мусор на площади 500 кв.м.
Установлено, что возгорание произошло из-за нерадивых посетителей, вероятно, убиравшихся на могилах. Виновных ищут.
Пожары на кладбищах в Бурятии происходят ежегодно перед Родительским днём. Как сообщал «Байкал-Daily», один из последних был 20 апреля на кладбище в микрорайоне Загорск.
13 апреля в селе Тарбагатай подожгли мусор и сухую траву, из-за чего огонь перекинулся на семь могил.
Также в середине апреля в Улан-Удэ в посёлке Восточный огонь повредил несколько могил.
В этом году Родительский день выпал на 3 мая. Для улан-удэнцев будут организованы специальные автобусные маршруты.
В Улан-Удэ потушили пожар на кладбище
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Площадь возгорания составила 500 кв.метров
Задержанный виновник пожаров дал клятвенное обещание полицейским
Воровка переночевала в чужом доме, перепутав его с домом подруги
Трём бурятских омбудсменов не удалось представить доклады о своей работе
Мужчина и женщина сбросили тела в подполье и скрылись
В Бурятии назначили ещё один штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Вор несколько раз проходил мимо кассы, не оплачивая товары
На утро 26 апреля действующих лесных пожаров нет
Инцидент с повреждённой Z на памятнике Ленину «раскрыли» в течение суток
Школьница получила травмы
Сельчанин пошёл на преступления из-за алкоголя
Лихач сбил шедшего по краю дороги пенсионера
После проведения работ проезд будет открыт
Происшествия, 25.04.2022
Некоторые подростки были пьяны
Происшествия, 25.04.2022
Молодой человек отделался условным сроком