 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

В Улан-Удэ потушили пожар на кладбище

В Улан-Удэ потушили пожар на кладбище
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Площадь возгорания составила 500 кв.метров

Сегодня в Улан-Удэ произошёл пожар на кладбище в посёлке Горького. Площадь пожара составила 500 кв.метров.

- Сообщение о возгорание поступило в 10:56. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. Дополнительно для оказания помощи в тушении направлена маневренная группа управления по ЧС Улан-Удэ. Всего в тушении были задействованы 14 человек и четыре единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар локализовали в 11:28. Выгорели трава и мусор на площади 500 кв.м.

Установлено, что возгорание произошло из-за нерадивых посетителей, вероятно, убиравшихся на могилах. Виновных ищут.

Пожары на кладбищах в Бурятии происходят ежегодно перед Родительским днём. Как сообщал «Байкал-Daily», один из последних был 20 апреля на кладбище в микрорайоне Загорск.

13 апреля в селе Тарбагатай подожгли мусор и сухую траву, из-за чего огонь перекинулся на семь могил.

Также в середине апреля в Улан-Удэ в посёлке Восточный огонь повредил несколько могил.

В этом году Родительский день выпал на 3 мая. Для улан-удэнцев будут организованы специальные автобусные маршруты.

пожар кладбище

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ потушили пожар на кладбище
В Улан-Удэ потушили пожар на кладбище
Происшествия, 26.04.2022
Площадь возгорания составила 500 кв.метров
Житель Бурятии за день устроил два пожара в лесу
Житель Бурятии за день устроил два пожара в лесу
Происшествия, 26.04.2022
Задержанный виновник пожаров дал клятвенное обещание полицейским
В Бурятии наглая женщина украла бурятский национальный костюм
В Бурятии наглая женщина украла бурятский национальный костюм
Происшествия, 26.04.2022
Воровка переночевала в чужом доме, перепутав его с домом подруги
Депутаты Хурала Бурятии вновь не стали слушать доклады
Депутаты Хурала Бурятии вновь не стали слушать доклады
Происшествия, 26.04.2022
Трём бурятских омбудсменов не удалось представить доклады о своей работе
В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев
В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев
Происшествия, 26.04.2022
Мужчина и женщина сбросили тела в подполье и скрылись
Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации
Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации
Происшествия, 26.04.2022
В Бурятии назначили ещё один штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов
Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов
Происшествия, 26.04.2022
Вор несколько раз проходил мимо кассы, не оплачивая товары
В Бурятии огню не дали перекинуться на лес
В Бурятии огню не дали перекинуться на лес
Происшествия, 26.04.2022
На утро 26 апреля действующих лесных пожаров нет
В Улан-Удэ полиция задержала мужчину, повредившего баннер с Z
В Улан-Удэ полиция задержала мужчину, повредившего баннер с Z
Происшествия, 26.04.2022
Инцидент с повреждённой Z на памятнике Ленину «раскрыли» в течение суток
Жителю Бурятии грозит пожизненное за тройное убийство
Жителю Бурятии грозит пожизненное за тройное убийство
Происшествия, 26.04.2022
Сельчанин пошёл на преступления из-за алкоголя 
19-летнего ангарчанина осудили за изготовление оружия
19-летнего ангарчанина осудили за изготовление оружия
Происшествия, 25.04.2022
Молодой человек отделался условным сроком

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^