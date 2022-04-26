Житель Бурятии за день устроил два пожара в лесу







В отношении виновника возгораний составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 8.32 КоАП. Максимальное наказание – административный штраф на граждан в размере до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - до 500 тысяч рублей.







21 апреля в Кабанском районе Бурятии произошло два возгорания в лесу. Оба зафиксированы в полукилометре от посёлка Селенгинск.- Площадь возгорания в каждом случае составила 0,1 га. Они были своевременно локализованы и ликвидированы, угроз посёлке не возникло, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полицейские нашли виновного в пожарах. Им оказался 23-летний местный житель. Молодой человек признался, что при выпасе скота решил поджечь мусор, а когда огонь стал быстро распространяться, не смог затушить его, и убежал. Второй раз парень решил поджечь сухую траву на горе.Полицейским он клятвенно пообещал, что больше поджигать траву и мусор не будет.- Большого такого в жизни не повторится! – заверил молодой человек.