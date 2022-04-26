 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

В Бурятии наглая женщина украла бурятский национальный костюм

В Бурятии наглая женщина украла бурятский национальный костюм
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Воровка переночевала в чужом доме, перепутав его с домом подруги

В Еравнинском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции раскрыл кражу бурятского национального костюма.

- Вечером 23 апреля в полицию поступило сообщение от 37-летней сельчанки о краже. Женщина рассказала, что днём ранее она с семьей уехала в гости к родственникам в другой населённый пункт, а жилище забыла закрыть на ключ. Вернувшись, хозяйка обнаружила в доме чужие вещи и пропажу бурятского национального костюма и куртки. Ущерб составил около восьми тысяч рублей, - сообщает МВД по Бурятии.

На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Еравнинскому району Баян Банзатов. Так как он хорошо знает жителей своего административного участка, участковый быстро вычислил подозреваемого.

Была задержана 33-летняя местная жительница, ранее судимая за кражу и заведомо ложный донос. У неё нашли украденные вещи.

Женщина призналась, что 22 апреля вместе с подругой распивала алкоголь. Вечером пошла домой, но пройдя полпути, замёрзла и решила вернуться к подруге. Перепутав, женщина зашла в другой дом, так как входная дверь была открыта, и легла спать.

Лишь проснувшись утром, она поняла, что попала в чужой дом. Однако вместо того, чтобы уйти, начала шарить по комнатам. В итоге незваная гость надела куртку хозяйки дома и забрала найденный национальный костюм. Свою кофту она бросила на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ потушили пожар на кладбище
В Улан-Удэ потушили пожар на кладбище
Происшествия, 26.04.2022
Площадь возгорания составила 500 кв.метров
Житель Бурятии за день устроил два пожара в лесу
Житель Бурятии за день устроил два пожара в лесу
Происшествия, 26.04.2022
Задержанный виновник пожаров дал клятвенное обещание полицейским
В Бурятии наглая женщина украла бурятский национальный костюм
В Бурятии наглая женщина украла бурятский национальный костюм
Происшествия, 26.04.2022
Воровка переночевала в чужом доме, перепутав его с домом подруги
Депутаты Хурала Бурятии вновь не стали слушать доклады
Депутаты Хурала Бурятии вновь не стали слушать доклады
Происшествия, 26.04.2022
Трём бурятских омбудсменов не удалось представить доклады о своей работе
В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев
В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев
Происшествия, 26.04.2022
Мужчина и женщина сбросили тела в подполье и скрылись
Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации
Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации
Происшествия, 26.04.2022
В Бурятии назначили ещё один штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов
Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов
Происшествия, 26.04.2022
Вор несколько раз проходил мимо кассы, не оплачивая товары
В Бурятии огню не дали перекинуться на лес
В Бурятии огню не дали перекинуться на лес
Происшествия, 26.04.2022
На утро 26 апреля действующих лесных пожаров нет
В Улан-Удэ полиция задержала мужчину, повредившего баннер с Z
В Улан-Удэ полиция задержала мужчину, повредившего баннер с Z
Происшествия, 26.04.2022
Инцидент с повреждённой Z на памятнике Ленину «раскрыли» в течение суток
Жителю Бурятии грозит пожизненное за тройное убийство
Жителю Бурятии грозит пожизненное за тройное убийство
Происшествия, 26.04.2022
Сельчанин пошёл на преступления из-за алкоголя 
19-летнего ангарчанина осудили за изготовление оружия
19-летнего ангарчанина осудили за изготовление оружия
Происшествия, 25.04.2022
Молодой человек отделался условным сроком

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^