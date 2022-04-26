В Бурятии наглая женщина украла бурятский национальный костюм

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Воровка переночевала в чужом доме, перепутав его с домом подруги



В Еравнинском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции раскрыл кражу бурятского национального костюма.



- Вечером 23 апреля в полицию поступило сообщение от 37-летней сельчанки о краже. Женщина рассказала, что днём ранее она с семьей уехала в гости к родственникам в другой населённый пункт, а жилище забыла закрыть на ключ. Вернувшись, хозяйка обнаружила в доме чужие вещи и пропажу бурятского национального костюма и куртки. Ущерб составил около восьми тысяч рублей, - сообщает МВД по Бурятии.



На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Еравнинскому району Баян Банзатов. Так как он хорошо знает жителей своего административного участка, участковый быстро вычислил подозреваемого.



Была задержана 33-летняя местная жительница, ранее судимая за кражу и заведомо ложный донос. У неё нашли украденные вещи.



Женщина призналась, что 22 апреля вместе с подругой распивала алкоголь. Вечером пошла домой, но пройдя полпути, замёрзла и решила вернуться к подруге. Перепутав, женщина зашла в другой дом, так как входная дверь была открыта, и легла спать.



Лишь проснувшись утром, она поняла, что попала в чужой дом. Однако вместо того, чтобы уйти, начала шарить по комнатам. В итоге незваная гость надела куртку хозяйки дома и забрала найденный национальный костюм. Свою кофту она бросила на месте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



