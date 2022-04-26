Мужчина и женщина сбросили тела в подполье и скрылись
Следователи в Нижнеудинске завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в убийстве двух братьев.
Они обвиняются в совершении убийства двух лиц, совершённом группой лиц, с целью скрыть другое преступление, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
- По версии следствия, 1 июля 2021 года компания мужчин и женщин на даче распивали спиртное. В ходе застолья между хозяином дома и его знакомым произошел конфликт, который закончился убийством. 42-летнего потерпевшего задушили. Спустя некоторое время в дом пришёл его брат. Злоумышленники решили избавиться от свидетеля и расправились с 47-летним мужчиной аналогичным способом. Тела погибших они сбросили в подполье, после чего скрылись, - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители – 34-летний мужчина и его 32-летняя знакомая. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев
Происшествия, Фото:
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