 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев

В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина и женщина сбросили тела в подполье и скрылись

Следователи в Нижнеудинске завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в убийстве двух братьев.

Они обвиняются в совершении убийства двух лиц, совершённом группой лиц, с целью скрыть другое преступление, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

- По версии следствия, 1 июля 2021 года компания мужчин и женщин на даче распивали спиртное. В ходе застолья между хозяином дома и его знакомым произошел конфликт, который закончился убийством. 42-летнего потерпевшего задушили. Спустя некоторое время в дом пришёл его брат. Злоумышленники решили избавиться от свидетеля и расправились с 47-летним мужчиной аналогичным способом. Тела погибших они сбросили в подполье, после чего скрылись, - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители – 34-летний мужчина и его 32-летняя знакомая. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев
В Иркутской области будут судить обвиняемых в убийстве двух братьев
Происшествия, 26.04.2022
Мужчина и женщина сбросили тела в подполье и скрылись
Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов
Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов
Происшествия, 26.04.2022
Вор несколько раз проходил мимо кассы, не оплачивая товары
Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации
Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации
Происшествия, 26.04.2022
В Бурятии назначили ещё один штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ
В Бурятии огню не дали перекинуться на лес
В Бурятии огню не дали перекинуться на лес
Происшествия, 26.04.2022
На утро 26 апреля действующих лесных пожаров нет
В Улан-Удэ полиция задержала мужчину, повредившего баннер с Z
В Улан-Удэ полиция задержала мужчину, повредившего баннер с Z
Происшествия, 26.04.2022
Инцидент с повреждённой Z на памятнике Ленину «раскрыли» в течение суток
Жителю Бурятии грозит пожизненное за тройное убийство
Жителю Бурятии грозит пожизненное за тройное убийство
Происшествия, 26.04.2022
Сельчанин пошёл на преступления из-за алкоголя 
19-летнего ангарчанина осудили за изготовление оружия
19-летнего ангарчанина осудили за изготовление оружия
Происшествия, 25.04.2022
Молодой человек отделался условным сроком
Браконьеры из Бурятии объединились с сирийцами в охоте на кречетов
Браконьеры из Бурятии объединились с сирийцами в охоте на кречетов
Происшествия, 25.04.2022
Сирийцы и местные браконьеры ловили птиц для продажи на «чёрном рынке» Ближнего Востока
В Иркутске дома у дебошира нашли арсенал оружия
В Иркутске дома у дебошира нашли арсенал оружия
Происшествия, 25.04.2022
Мужчина угрожал пистолетом соседу
В Улан-Удэ набирает обороты воровство крышек люков
В Улан-Удэ набирает обороты воровство крышек люков
Происшествия, 25.04.2022
На кражах крышек попадаются и материально обеспеченные люди

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^