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Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов

Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вор несколько раз проходил мимо кассы, не оплачивая товары

В Улан-Удэ на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что в супермаркете на улице Строителей сработала тревожная сигнализация. Незамедлительно на место был направлен наряд вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

На выходе из торговой точки росгвардейцы совместно с сотрудниками службы безопасности магазина задержали пьяного 44-летнего мужчину.

Выяснилось, что мужчина, воспользовавшись суматохой в торговом зале в канун Пасхи, выкатил незаметно тележку с продуктами на улицу, не оплатив товар. Затем ещё несколько раз набирал в руки продукты и беспрепятственно проходил через кассовую зону на улицу, складывая содержимое в тележку.

Общий ущерб составил более 11 тысяч рублей.


Задержанный – безработный улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведётся следствие.

кража Росгвардия

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