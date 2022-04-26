Улан-удэнец украл из супермаркета полную тележку продуктов









В Улан-Удэ на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что в супермаркете на улице Строителей сработала тревожная сигнализация. Незамедлительно на место был направлен наряд вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.На выходе из торговой точки росгвардейцы совместно с сотрудниками службы безопасности магазина задержали пьяного 44-летнего мужчину.Выяснилось, что мужчина, воспользовавшись суматохой в торговом зале в канун Пасхи, выкатил незаметно тележку с продуктами на улицу, не оплатив товар. Затем ещё несколько раз набирал в руки продукты и беспрепятственно проходил через кассовую зону на улицу, складывая содержимое в тележку.Общий ущерб составил более 11 тысяч рублей.Задержанный – безработный улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был доставлен в отдел полиции.Возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведётся следствие.