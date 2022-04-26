На утро 26 апреля действующих лесных пожаров нет
За прошедшие сутки в Бурятии возник пожар возле леса, возгорание произошло в Кижингинском районе. Пожар возник на не лесной территории из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работали 19 сотрудников лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано четыре единицы лесопожарной техники.
За три часа специалисты ликвидировали пожар на площади 0,8 га, не дали огню распространиться и перекинуться на лес.
На утро 26 апреля действующих лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Джидинском районе потушили сложный лесной пожар. С ним боролись 226 человек, было задействовано 27 единиц техники, в том числе вертолёт МЧС.
В Бурятии огню не дали перекинуться на лес
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На утро 26 апреля действующих лесных пожаров нет
Инцидент с повреждённой Z на памятнике Ленину «раскрыли» в течение суток
Школьница получила травмы
Лихач сбил шедшего по краю дороги пенсионера
Сельчанин пошёл на преступления из-за алкоголя
После проведения работ проезд будет открыт
Некоторые подростки были пьяны
Молодой человек отделался условным сроком
Сирийцы и местные браконьеры ловили птиц для продажи на «чёрном рынке» Ближнего Востока
Мужчина угрожал пистолетом соседу
На кражах крышек попадаются и материально обеспеченные люди
Спасатели пришли на помощь к пожилой женщине
В пригороде Иркутска поймали закладчиков «синтетики»
Смертельная авария произошла на трассе «Сибирь»
Комиссия по внутреннему расследованию трагедии с пятью погибшими сотрудниками комбината завершила работу