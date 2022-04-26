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В Бурятии огню не дали перекинуться на лес

В Бурятии огню не дали перекинуться на лес
Происшествия, 
На утро 26 апреля действующих лесных пожаров нет

За прошедшие сутки в Бурятии возник пожар возле леса, возгорание произошло в Кижингинском районе. Пожар возник на не лесной территории из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работали 19 сотрудников лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано четыре единицы лесопожарной техники.

За три часа специалисты ликвидировали пожар на площади 0,8 га, не дали огню распространиться и перекинуться на лес.

На утро 26 апреля действующих лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Джидинском районе потушили сложный лесной пожар. С ним боролись 226 человек, было задействовано 27 единиц техники, в том числе вертолёт МЧС.

лесные пожары

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