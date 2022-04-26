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В Бурятии водитель, сбивший насмерть пешехода, не смог обжаловать приговор

В Бурятии водитель, сбивший насмерть пешехода, не смог обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:pexels.com
Лихач сбил шедшего по краю дороги пенсионера

Житель Заиграевского района Бурятии признан виновным в смертельном ДТП.

В марте 2019 года в вечернее время сельчанин, управляя автомобилем, ехал в селе Эрхирик Заиграевского района с превышением допустимой скорости. Водитель сбил пожилого человека, который шёл по краю проезжей части.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.

- Заиграевский районный суд назначил виновному два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком два года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Осуждённый обжаловал приговор. Верховный суд республики согласился с доводами государственного обвинения, жалобу отклонил. Приговор вступил в законную силу.

прокуратура ДТП.смерть

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