В Бурятии водитель, сбивший насмерть пешехода, не смог обжаловать приговор

Лихач сбил шедшего по краю дороги пенсионера



Житель Заиграевского района Бурятии признан виновным в смертельном ДТП.



В марте 2019 года в вечернее время сельчанин, управляя автомобилем, ехал в селе Эрхирик Заиграевского района с превышением допустимой скорости. Водитель сбил пожилого человека, который шёл по краю проезжей части.



В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.



- Заиграевский районный суд назначил виновному два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком два года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Осуждённый обжаловал приговор. Верховный суд республики согласился с доводами государственного обвинения, жалобу отклонил. Приговор вступил в законную силу.



