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Дорогу в Прибайкальском районе Бурятии расчищают от снежных заторов

Дорогу в Прибайкальском районе Бурятии расчищают от снежных заторов
Происшествия,  Фото:минтранс РБ
После проведения работ проезд будет открыт

В Прибайкальском районе продолжаются работы по расчистке дороги после разлива реки, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

На участке с 17 по 25 км автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино продолжаются аварийно-восстановительные работы. Только после их окончания проезд для транспорта будет открыт.

Вода отступила, однако подтопленный участок покрылся ледяными и снежными заторами, местами на проезжей части образовались размывы, ветки деревьев накренились и перегораживают проезд.


- В настоящее время на участке работают два самосвала, погрузчик и грейдер. Они расчищают дорогу. Отметим, что движение пока не возобновлено. Как только будет обеспечен безопасный проезд, движение откроется, - отметил Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля река Селенга вышла из берегов и затопила проезжую часть между сёлами Покровка и Острог из-за чего движение автомобилей на этом участке было временно перекрыто.

В минтрансе отметили, что существуют альтернативные транспортные сообщения с сёлами.

дороги

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