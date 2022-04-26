Дорогу в Прибайкальском районе Бурятии расчищают от снежных заторов

В Прибайкальском районе продолжаются работы по расчистке дороги после разлива реки, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.
На участке с 17 по 25 км автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино продолжаются аварийно-восстановительные работы. Только после их окончания проезд для транспорта будет открыт.
Вода отступила, однако подтопленный участок покрылся ледяными и снежными заторами, местами на проезжей части образовались размывы, ветки деревьев накренились и перегораживают проезд.
- В настоящее время на участке работают два самосвала, погрузчик и грейдер. Они расчищают дорогу. Отметим, что движение пока не возобновлено. Как только будет обеспечен безопасный проезд, движение откроется, - отметил Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля река Селенга вышла из берегов и затопила проезжую часть между сёлами Покровка и Острог из-за чего движение автомобилей на этом участке было временно перекрыто.
В минтрансе отметили, что существуют альтернативные транспортные сообщения с сёлами.