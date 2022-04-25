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В ночном клубе в Иркутске обнаружили 36 несовершеннолетних

В ночном клубе в Иркутске обнаружили 36 несовершеннолетних
Происшествия, 
Некоторые подростки были пьяны

В Иркутске полицейские при поддержке отряда спецназначения проверили ночной клуб на центральной улице Карла Маркса. Об итогах рейда сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Целью проверки было выявление несовершеннолетних, которым в клубах находиться запрещено. Помимо этого, полицейские проверяли соблюдение требований законодательства в сфере розничного оборота алкогольной продукции.

В ходе рейдов, проведённых в пятницу и субботу, задержали 36 молодых людей и девушек, не достигших 18-летнего возраста. Все они доставлены в дежурную часть, где переданы родителям.

По каждому факту составлены материалы за нарушение так называемого «комендантского часа», которые будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.

Отметим, некоторые из подростков находились в состоянии опьянения. В отношении этих подростков и их родителей составлены административные протоколы.

Кроме того, в ночном клубе обнаружено несколько видов алкогольной продукции без сопроводительных документов. Выявлено несоблюдение требований законодательства по табакокурению в общепитах. А у работников кухни отсутствовали медицинские книжки.

По каждому нарушению в отношении руководства клуба будет возбуждено административное расследование. Предпринимателю грозят крупные штрафы.

полиция ночной клуб

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