Молодой человек отделался условным сроком
19-летний житель Ангарска осуждён за незаконные изготовление и хранение огнестрельного оружия. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что юношу задержали сотрудники УФСБ.
По месту жительства молодого человека изъяты три единицы оружия, модернизированных кустарным способом из сигнальных пистолетов МР-371, а также патроны и порох.
Приговором суда виновному назначено 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,6 лет. Также он заплатит штраф в 100 тысяч рублей.
19-летнего ангарчанина осудили за изготовление оружия
Происшествия, Фото:
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