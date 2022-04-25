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19-летнего ангарчанина осудили за изготовление оружия

19-летнего ангарчанина осудили за изготовление оружия
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодой человек отделался условным сроком

19-летний житель Ангарска осуждён за незаконные изготовление и хранение огнестрельного оружия. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что юношу задержали сотрудники УФСБ.

По месту жительства молодого человека изъяты три единицы оружия, модернизированных кустарным способом из сигнальных пистолетов МР-371, а также патроны и порох.

Приговором суда виновному назначено 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,6 лет. Также он заплатит штраф в 100 тысяч рублей.


оружие

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