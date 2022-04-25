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В Иркутске дома у дебошира нашли арсенал оружия

В Иркутске дома у дебошира нашли арсенал оружия
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина угрожал пистолетом соседу

Иркутские полицейские задержали вооружённого дебошира, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В дежурную часть обратилась жительница посёлка Молодёжный Иркутского района. Женщина рассказала, что нетрезвый 63-летний сосед угрожал её зятю пистолетом. После чего сел в машину и уехал.

На место незамедлительно выехали полицейские, которые задержали мужчину. Дать какие-либо вразумительные объяснения своим действиям он не смог.

Во время осмотра его дома сотрудники полиции обнаружили боеприпасы и арсенал незарегистрированного оружия. Всё оно направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Иркутянин привлечён к административной ответственности по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов».

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