В Иркутске дома у дебошира нашли арсенал оружия

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина угрожал пистолетом соседу



Иркутские полицейские задержали вооружённого дебошира, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В дежурную часть обратилась жительница посёлка Молодёжный Иркутского района. Женщина рассказала, что нетрезвый 63-летний сосед угрожал её зятю пистолетом. После чего сел в машину и уехал.



На место незамедлительно выехали полицейские, которые задержали мужчину. Дать какие-либо вразумительные объяснения своим действиям он не смог.



Во время осмотра его дома сотрудники полиции обнаружили боеприпасы и арсенал незарегистрированного оружия. Всё оно направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.



Иркутянин привлечён к административной ответственности по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов».



