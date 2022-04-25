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Браконьеры из Бурятии объединились с сирийцами в охоте на кречетов

Браконьеры из Бурятии объединились с сирийцами в охоте на кречетов
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии, МВД по Бурятии
Сирийцы и местные браконьеры ловили птиц для продажи на «чёрном рынке» Ближнего Востока

Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор четырём браконьерам, которые охотились на краснокнижных кречетов. Двое из осуждённых – жители Бурятии, двое приехали из Сирии.

Подробности этого дела рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Бурятии. Ещё осенью 2019 года уроженец Сирийской Арабской Республики, имеющий российское гражданство, приехал в Еравнинский район Бурятии. В лесу он изловил одного кречета – птицу семейства соколиных, занесённую в Красную книгу России. Ущерб только за одну птицы позже был оценён более чем в 1,7 млн рублей.

Спустя год, уже находясь Москве, мужчина предложил знакомому уроженцу Сирии вместе охотиться на кречетов. Они купили необходимые приспособления и вдвоём приехали в Еравнинский район. Осенью – зимой 2020 году сирийцы выловили четырех кречетов. В качестве приманки использовали голубей.

Ущерб от их незаконных действий превысил 7 млн рублей.

Охотники обездвижили пойманных птиц, привязав их лапами к поленьям, после чего в таком положении прятали на своей стоянке.

В один из дней сирийцы в лесу столкнулись с ещё двумя браконьерами. Эти местные жители тоже пытались ловить птиц семейства соколиных, однако безрезультатно.

Охотники познакомились и сошлись, решив помочь друг другу. Местные браконьеры в течение дня присматривали и подкармливали пойманных птиц, пока новые знакомые ездили в деревню за припасами.

Однако по их возвращении стоянку окружили полицейские, которые повязали всех охотников.



Изъятые птицы содержались в специальном помещении под наблюдением орнитологов. Однако нельзя было держать кречетов в неволе долгое время, так как они быстро теряют навыки охоты. Поэтому для сохранения жизни птиц в конце 2020 года их выпустили на волю.

Приговором суда браконьерам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет условно. Все они признали вину и раскаялись в содеянных преступлениях.

Соколы ценятся на Ближнем Востоке, где их используют шейхи для охоты. Цена одной птицы достигает нескольких десятков тысяч долларов. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в Бурятии осудили трёх членов организованной группы, занимавшихся незаконным отловом в Бурятии балобанов, кречетов и сапсанов. Кстати, районный суд также назначил всем троим преступникам условные сроки. Гособвинение сочло приговор слишком мягким и подало апелляцию. Верховный суд Бурятии согласился и позже назначил реальное лишение свободы.

браконьерство птицы Сирия

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