В Улан-Удэ набирает обороты воровство крышек люков







Для того, чтобы защитить горожан от опасности, которую могут принести открытые колодца, устанавливают люки с антивандальным замком. Стоимость только одного такого люка составляет более шести тысяч рублей.



По словам сотрудников собственной безопасности «Водоканала», кражи могут совершать как бездомные, так и граждане, которые строят частные дома.



—За время нашей работы были установлены случаи, когда и материально обеспеченные люди крали крышки с муниципальных колодцев, ради наживы. Конечно, все они были наказаны и уголовно, и финансово. В этом плане мы активно сотрудничаем с городской полицией. Жаль, что воры не понимают, что из-за своих необдуманных действий они могут причинить серьезный вред всем окружающим – соседям, прохожим и, самое страшное, маленьким детям, — рассказал начальник управления собственной безопасности МУП «Водоканал» Пётр Карпуков.



Некоторые из воров, наверняка считающие себя более сознательными, вместо чугунных крышек ограждают открытые люки различными подручными материалами. Они кидают вглубь колодца сухие ветви деревьев или загораживают его шиной, листом, деревянными досками. Однако это может существенно навредить всей водопроводной и канализационной системе Улан-Удэ.









25 апреля сотрудники городского «Водоканала» провели в Улан-Удэ очередной плановый рейд по открытым люкам.Всего в Улан-Удэ насчитывается более 10 тысяч водопроводных и около 14 тысяч канализационных колодцев, которые принадлежат муниципальному «Водоканалу», сообщили в пресс-службе мэрии.- В среднем глубина колодца составляет почти четыре метра, поэтому колодец без крышки очень опасен. Подобные рейды на наличие открытых люков мы проводим не менее одного раза в месяц, при этом поступающие заявки от горожан отрабатываются нами оперативно. За одну рабочую неделю поступает три-четыре заявки об обнаружении открытых колодцев, - рассказал и.о главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Иванов.При этом большинство краж крышек приходится на Октябрьский район Улан-Удэ.Только за прошлый год служба безопасности «Водоканала» подала в полицию более 15 заявлений о краже 29 чугунных и одной полимерной колодезных крышек.Заявки об обнаружении открытых колодцев улан-удэнцы могут оставить по номеру круглосуточной диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.