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В Улан-Удэ спасателям пришлось применять альпинистское снаряжение

В Улан-Удэ спасателям пришлось применять альпинистское снаряжение
Происшествия,  Фото:из архива
Спасатели пришли на помощь к пожилой женщине

Вчера, 24 апреля, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что нужна помощь пожилой улан-удэнке. 76-летняя женщина нуждалась в медицинской помощи. Однако подойти к двери и открыть её пенсионерка из-за проблем со здоровьем не могла.

- На место оперативно выехали спасатели. Они в присутствии сотрудника полиции с помощью альпинистского снаряжения спустились на карниз окна четвёртого этажа. При помощи специнструмента проникли в квартиру и обеспечили доступ работникам скорой помощи к 76-летней женщине, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Подобные вызовы для спасателей не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в марте о помощи попросила семья, которая не могла попасть в свою квартиру. Спасатели также с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши в окно.

За помощью можно обратиться по телефону «112».

Телефоны Бурятской республиканской поисково-спасательной службы:

Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55
Город Гусиноозёрск 8(30145) 43-736
Посёлок Кырен 8 (30147) 41-153


спасатели

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