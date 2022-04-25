Спасатели пришли на помощь к пожилой женщине
Вчера, 24 апреля, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что нужна помощь пожилой улан-удэнке. 76-летняя женщина нуждалась в медицинской помощи. Однако подойти к двери и открыть её пенсионерка из-за проблем со здоровьем не могла.
- На место оперативно выехали спасатели. Они в присутствии сотрудника полиции с помощью альпинистского снаряжения спустились на карниз окна четвёртого этажа. При помощи специнструмента проникли в квартиру и обеспечили доступ работникам скорой помощи к 76-летней женщине, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Подобные вызовы для спасателей не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в марте о помощи попросила семья, которая не могла попасть в свою квартиру. Спасатели также с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши в окно.
За помощью можно обратиться по телефону «112».
Телефоны Бурятской республиканской поисково-спасательной службы:
Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55
Город Гусиноозёрск 8(30145) 43-736
Посёлок Кырен 8 (30147) 41-153
В Улан-Удэ спасателям пришлось применять альпинистское снаряжение
Происшествия, Фото:
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