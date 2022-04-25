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В Иркутске двое закладчиков орудовали во дворах и подъездах

В Иркутске двое закладчиков орудовали во дворах и подъездах
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В пригороде Иркутска поймали закладчиков «синтетики»

В Иркутске пресечена деятельность мужчин, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков через интернет-магазин в мессенджере.

- Сыщики установили личности двоих предполагаемых наркосбытчиков и задержали их. Ими оказались двое неоднократно судимых жителей села Хомутово в возрасте 27 и 18 лет. В ходе личного досмотра у одного из злоумышленников оперативники обнаружили 13 свёртков с «синтетикой», ещё семь «закладок» нашли в тайниках, которые подозреваемые оборудовали в Ленинском округе Иркутска, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


По предварительной информации, молодые люди занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин. Они оставляли наркотики во дворах и подъездах жилых домов. Координаты закладок наркоманам сообщали по телефону, деньги просили перевести на карту.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

наркотики

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