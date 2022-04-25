В Иркутске двое закладчиков орудовали во дворах и подъездах









В Иркутске пресечена деятельность мужчин, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков через интернет-магазин в мессенджере.- Сыщики установили личности двоих предполагаемых наркосбытчиков и задержали их. Ими оказались двое неоднократно судимых жителей села Хомутово в возрасте 27 и 18 лет. В ходе личного досмотра у одного из злоумышленников оперативники обнаружили 13 свёртков с «синтетикой», ещё семь «закладок» нашли в тайниках, которые подозреваемые оборудовали в Ленинском округе Иркутска, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.По предварительной информации, молодые люди занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин. Они оставляли наркотики во дворах и подъездах жилых домов. Координаты закладок наркоманам сообщали по телефону, деньги просили перевести на карту.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.