В Иркутской области мужчина погиб при столкновении двух легковушек и фуры

Смертельная авария произошла на трассе «Сибирь»
Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Иркутской области на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», между посёлком Железнодорожный и селом Биликтуй.
По предварительным данным, ехавшая со стороны Иркутска иномарка «Тойота Калдина столкнулась с движущимися навстречу минивэном «Тойота Ноах» и большегрузом «Вольво».
В результате случившегося погиб 54-летний водитель «Тойоты Калдина». 46-летнему водителю минивэна была оказана медицинская помощь.
Экипажи ДПС работают над ликвидацией последствий автоаварии и обеспечивают регулирование безопасности дорожного движения на участке трассы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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