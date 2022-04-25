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В Иркутской области мужчина погиб при столкновении двух легковушек и фуры

В Иркутской области мужчина погиб при столкновении двух легковушек и фуры
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Смертельная авария произошла на трассе «Сибирь»

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Иркутской области на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», между посёлком Железнодорожный и селом Биликтуй.

По предварительным данным, ехавшая со стороны Иркутска иномарка «Тойота Калдина столкнулась с движущимися навстречу минивэном «Тойота Ноах» и большегрузом «Вольво».


В результате случившегося погиб 54-летний водитель «Тойоты Калдина». 46-летнему водителю минивэна была оказана медицинская помощь.

Экипажи ДПС работают над ликвидацией последствий автоаварии и обеспечивают регулирование безопасности дорожного движения на участке трассы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
ДТП смерть

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