В Улан-Удэ грабитель завернул телефон в фольгу и спрятал

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Девушку ограбили на входе в кафе



В столице Бурятии в ночь с субботы на воскресенье раскрыли дерзкий грабёж.



У девушки на входе в кафе на проспекте Победы неизвестный мужчина открыто вытащил из кармана дорогой сотовый телефон и убежал.



Сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на подозреваемого в грабеже.



- В ходе отработки соседних улиц росгвардейцы на улице Свердлова по приметам задержали подозреваемого. Потерпевшая опознала злоумышленника, который показал место, где спрятал похищенный гаджет. Правоохранители обнаружили завернутый в фольгу телефон, стоимостью 50 тысяч рублей, под полом в подъезде многоквартирного дома на улице Кирова, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанный – 18-летний житель Улан-Удэ. Его доставили в полицию. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.





