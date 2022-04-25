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В Улан-Удэ грабитель завернул телефон в фольгу и спрятал

В Улан-Удэ грабитель завернул телефон в фольгу и спрятал
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Девушку ограбили на входе в кафе

В столице Бурятии в ночь с субботы на воскресенье раскрыли дерзкий грабёж.

У девушки на входе в кафе на проспекте Победы неизвестный мужчина открыто вытащил из кармана дорогой сотовый телефон и убежал.

Сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на подозреваемого в грабеже.

- В ходе отработки соседних улиц росгвардейцы на улице Свердлова по приметам задержали подозреваемого. Потерпевшая опознала злоумышленника, который показал место, где спрятал похищенный гаджет. Правоохранители обнаружили завернутый в фольгу телефон, стоимостью 50 тысяч рублей, под полом в подъезде многоквартирного дома на улице Кирова, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанный – 18-летний житель Улан-Удэ. Его доставили в полицию. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.


грабеж Росгвардия

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