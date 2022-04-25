Девушку ограбили на входе в кафе
В столице Бурятии в ночь с субботы на воскресенье раскрыли дерзкий грабёж.
У девушки на входе в кафе на проспекте Победы неизвестный мужчина открыто вытащил из кармана дорогой сотовый телефон и убежал.
Сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на подозреваемого в грабеже.
- В ходе отработки соседних улиц росгвардейцы на улице Свердлова по приметам задержали подозреваемого. Потерпевшая опознала злоумышленника, который показал место, где спрятал похищенный гаджет. Правоохранители обнаружили завернутый в фольгу телефон, стоимостью 50 тысяч рублей, под полом в подъезде многоквартирного дома на улице Кирова, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанный – 18-летний житель Улан-Удэ. Его доставили в полицию. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ грабитель завернул телефон в фольгу и спрятал
Происшествия, Фото:
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