В Бурятии из-за снегопада ограничили междугородние автобусные рейсы









А вот так сейчас обстоят дела на федеральной трассе в Кабанском районе:







Снег идёт буквально стеной. Из-за этого принято решение ограничить движение междугороднего транспорта – рейсовых автобусов, курсирующих из Иркутска и Тункинского района. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.



На посту в Сотниково рейсовые автобусы из Иркутска и Тунки сейчас разворачивают обратно.









