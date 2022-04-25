В Бурятии из-за снегопада ограничили междугородние автобусные рейсы

На посту в Сотниково разворачивают автобусы
В Бурятии продолжается сильный снегопад, немало осложнивший движение на дорогах.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок из-за сложных погодных условий
. Так, сильный снег идёт в Кабанском районе, от села Выдрино до Мысовой.
А вот так сейчас обстоят дела на федеральной трассе в Кабанском районе:
Снег идёт буквально стеной. Из-за этого принято решение ограничить движение междугороднего транспорта – рейсовых автобусов, курсирующих из Иркутска и Тункинского района. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На посту в Сотниково рейсовые автобусы из Иркутска и Тунки сейчас разворачивают обратно.
В мотоцикл ночью врезалась иномарка
После аварии госпитализировали молодого человека
Ограждение пробило автомобиль
На тушении было задействовано 38 человек
Мужчина получил условный срок
Малыша спасли очевидцы
Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло
Дом повис над Селенгой
Мужчина всё же продиктовал цифры с обратной стороны карты, хотя не собирался
Водитель поехал по дороге, несмотря на то, что она сейчас перекрыта
Ограничения наложили во избежание рецидива
Лесников и пожарных-десантников назвали героями
Вором оказался 56-летний мужчина
Женщина обворовывала детей в маршрутках
Угонщиц было две, они по очереди управляли машиной