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В Бурятии «Хонда» съехала с дороги и перевернулась

В Бурятии «Хонда» съехала с дороги и перевернулась
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
После аварии госпитализировали молодого человека

В субботу, 23 апреля, около 23 часов в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с опрокинувшейся иномаркой.

- 35-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей», следуя по автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск, в 22 км от посёлка Селендума не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получил 25-летний пассажир автомобиля. Молодой человек госпитализирован в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в тот день в Селенгинском районе произошло ещё одна автоавария. Женщина-водитель «Тойота RAV4» врезалась в дорожное ограждение, так что оно проткнуло автомобиль через багажник.

В Тарбагатайском районе в субботе произошло смертельное ДТП. Водитель «Тойоты Королла» погиб в столкновении с поездом
ДТП

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