Ограждение пробило автомобиль
Утром в субботу, 23 апреля, в Селенгинском районе Бурятии произошло необычное ДТП.
37-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота RAV4» в двух километрах от посёлка Новоселенгинск не справилась с управлением и наехала на дорожное ограждение. Водитель фактически «насадила» свою машину на ограждение, так что оно вошло в салон сквозь багажник.
- В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день в Тарбагатайском районе произошло смертельное ДТП. Водитель «Тойоты Королла» погиб в столкновении с поездом.
В Бурятии женщина «насадила» автомобиль на дорожное ограждение
Происшествия, Фото:
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