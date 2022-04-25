В Бурятии потушили лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На тушении было задействовано 38 человек



За прошедшие сутки тушили один лесной пожар, который произошёл в Еравнинском районе Бурятии. Он возник из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работало 38 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано шесть единиц лесопожарной техники.



Лесной пожар ликвидирован на площади 5 га.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии возникло 37 лесных пожаров на общей площади 1003 га. За аналогичный период прошлого года возник 31 лесной пожар на общей площади 830,8 га., сообщает пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

