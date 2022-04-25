Житель Бурятии устроил в своей квартире наркопритон





Житель Кяхтинского района Бурятии осуждён за предоставление своей квартиры для потребления наркотиков.Мужчина состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере в связи с наркозависимостью. В феврале он неоднократно предоставлял знакомым помещение своей квартиры для употребления наркотиков.- Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Приговор суда не вступил в законную силу.