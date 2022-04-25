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Житель Бурятии устроил в своей квартире наркопритон

Житель Бурятии устроил в своей квартире наркопритон
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина получил условный срок

Житель Кяхтинского района Бурятии осуждён за предоставление своей квартиры для потребления наркотиков.

Мужчина состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере в связи с наркозависимостью. В феврале он неоднократно предоставлял знакомым помещение своей квартиры для употребления наркотиков.

- Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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