Житель Бурятии устроил в своей квартире наркопритон

Житель Кяхтинского района Бурятии осуждён за предоставление своей квартиры для потребления наркотиков.
Мужчина состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере в связи с наркозависимостью. В феврале он неоднократно предоставлял знакомым помещение своей квартиры для употребления наркотиков.
- Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте был осуждён житель Иволгинского района, устроивший наркопритон в бане.