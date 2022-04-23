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На пожаре в Улан-Удэ пострадал ребёнок

На пожаре в Улан-Удэ пострадал ребёнок
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Малыша спасли очевидцы

Днём 23 апреля в квартире деревянного многоквартирного дома по улице Шаляпина в городе Улан-Удэ произошёл пожар. К месту вызова были направлены дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

- В момент следования пожарных к месту вызова через окно горящей квартиры очевидцами был спасён ребёнок 2019 года рождения. С травмами средней степени тяжести пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В ходе тушения из задымленного подъезда по лестничному маршу с применением спасательных устройств пожарные эвакуировали двух человек.

Чуть больше получаса потребовалось пожарным для полной ликвидации очага на площади 15 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления МЧС России по Бурятии.

Предварительно причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.
пожар

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