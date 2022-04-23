В Бурятии водитель легковушки погиб при столкновении с поездом





Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути в Тарбагатайском районе, где столкнулся с товарным поездом. Водитель автомобиля погиб.Смертельное ДТП произошло около 8 часов утра в субботу, 23 апреля, в селе Солонцы.- По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» в селе Солонцы выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с товарным поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако тормозной путь составил около 600 метров. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В поезде пострадавших нет.Сейчас на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.