Мужчина всё же продиктовал цифры с обратной стороны карты, хотя не собирался
Накануне в полицию обратился 30-летний житель города Шелехов, которого обманули мошенники.
Работник завода дал объявление о продаже бампера с японского автомобиля за пять тысяч рублей на популярном сайте бесплатных объявлений. Вскоре с ним связались покупатели, которые были готовы внести 100% предоплаты. Только перечислить деньги на банковскую карту, привязанную к телефону, «покупатели» не смогли, так как, по их словам, «бухгалтерия» сотрудничала с другим не менее известным в регионе банком. Обзвонив знакомых, заводчанин нашёл нужную карту и заручился согласием коллеги на получение денег.
Когда коллеге позвонила лжебухгалтер и попросила продиктовать цифры с лицевой и обратной стороны банковской карты, мужчина попытался объяснить ей, что это лишняя информация, так как карта привязана к номеру телефона. Тем не менее, мошеннице удалось заставить жертву не только продиктовать данные, но и озвучить код, пришедший в смс. В итоге со счёта помощника были списаны 40 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области лишился денег, помогая коллеге
Происшествия, Фото:
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