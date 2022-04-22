В Иркутске впервые «чёрному лесорубу» запретили посещать лес

Ограничения наложили во избежание рецидива



Впервые Октябрьский суд Иркутска установил запрет на посещение лесов «чёрному лесорубу». Об этом случае сообщили в пресс-службах ГУ МВД по Иркутской области и региональной прокуратуре.



В 2013 году Куйтунский районный суд приговорил местного жителя к трём годам и двум месяцам лишения свободы за незаконную рубку леса. Наказание осуждённый отбывал в колонии строгого режима.



Поcле отбытии наказания за иркутянином, в соответствии с законом, установили административный надзор. Однако в это время он совершил административное правонарушение, в связи с чем привлекался к ответственности. Это стало основанием для наложения административного ограничения.



- В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости установления дополнительных ограничений в виде запрета посещения общественных мест, а также лесов. Суд, с учётом мнения прокурора, поддержал исковые требования сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Теперь 34-летний бывший «чёрный лесоруб» не может посещать леса лесного фонда страны до окончания срока административного надзора.



Решение суда в законную силу не вступило.

