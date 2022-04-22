В Бурятии сложный лесной пожар не подпустили к сёлам









В общей сложности пожар тушили почти двое суток.



По данным на 20 апреля, площадь, пройдённая огнём, составляла 150 га, 80 из которых лесная. На следующий день его площадь увеличилась в три раза – до 500 га (из них 210 га – лес).



На помощь лесникам и пожарным-десантникам



- Вертолёт задействован для переброски личного состава по кромке лесного пожара, для осмотра прилегающей территории Джидинского и Закаменского района. Также он задействован для доставки воды на пожаре на внешней подвеске вертолёта, - пояснял руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.



21 апреля



На утро 22 апреля новых возгораний в лесах республики не обнаружено.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

В общей сложности пожар тушили почти двое суток.По данным на 20 апреля, площадь, пройдённая огнём, составляла 150 га, 80 из которых лесная. На следующий день его площадь увеличилась в три раза – до 500 га (из них 210 га – лес).На помощь лесникам и пожарным-десантникам подняли вертолёт Ми-8 МЧС России - Вертолёт задействован для переброски личного состава по кромке лесного пожара, для осмотра прилегающей территории Джидинского и Закаменского района. Также он задействован для доставки воды на пожаре на внешней подвеске вертолёта, - пояснял руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.21 апреля пожар локализовали . А к вечеру стало известно о том, что огонь потушен.На утро 22 апреля новых возгораний в лесах республики не обнаружено.В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

В Джидинском районе Бурятии завершили тушение сложного лесного пожара. С ним боролись 226 человек, было задействовано 27 единиц техники. Также был привлечён вертолёт МЧС.- Лесники и пожарные-десантники из разных районов республики одержали победу над огнём! Не подпустили пожар к населённым пунктам, сражались в сложнейших условиях. Наши герои, - поделились в республиканском агентстве лесного хозяйства.