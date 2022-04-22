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В Иркутске раскрыли кражу оборудования для майнинга на 3,3 млн

В Иркутске раскрыли кражу оборудования для майнинга на 3,3 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Вором оказался 56-летний мужчина

Полицейские Иркутска задержали подозреваемого в краже оборудования для майнинга криптовалюты. Ущерб от содеянного составил более 3,3 миллионов рублей.

- В полицию обратился 28-летний иркутянин и сообщил, что из арендуемого им помещения, расположенного на улице Свердлова, неизвестные похитили оборудование для майнинга в количестве 30 штук. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность фигуранта и задержали его. Им оказался 56-летний житель Шелеховского района, который дал признательные показания. Известно, что злоумышленник знал, что заявитель занимается майнингом, и где хранится оборудование, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный заключен под стражу. Сейчас полицейские устанавливают, не причастен ли он и к другим похожим кражам.

кража майнинг

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