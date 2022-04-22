Улан-удэнец помог полиции вычислить воровку-карманницу

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Женщина обворовывала детей в маршрутках



Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ подполковник полиции Игорь Манжуев вручил 42-летнему горожанину благодарственное письмо за содействие в раскрытии преступлений и активную жизненную позицию.



Улан-удэнец помог раскрыть карманную кражу, которая произошла в маршрутном такси 17 марта. У 10-летнего школьника во время поездки украли телефон.



Горожанин вспомнил, что стоявшие рядом с мальчиком подозрительные люди рассчитались за проезд с помощью мобильного банка и вышли на остановке. О происшедшем он сообщил сотрудникам полиции. Позже с заявлением о краже в полицию обратилась мама мальчика.



Полицейские приступили к розыску. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения в районе остановки, они вычислили подозреваемую. Личность женщины установили, так как она была неоднократно судима.



Кроме того, там же полицейские нашли чехол от телефона, который украли у 16-летней пассажирки другой маршрутки за полчаса до инцидента с мальчиком.



- Версия о причастности гражданки к преступлению подтвердилась и в результате технических мероприятий, когда сотрудниками полиции был установлен отправитель оплаты за проезд. 37-летнюю злоумышленницу задержали. Подозреваемая, действительно, оказалась причастна к двум фактам карманных краж. Похищенные гаджеты у нее изъяты полицейскими. Сама гражданка привлечена к уголовной ответственности по статье «Кража», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Подполковник полиции Игорь Манжуев поблагодарил улан-удэнца, который помог вычислить вороку, за проявленные бдительность, неравнодушие и бескорыстие. Полицейский отметил, что его поступок должен послужить примером для многих.





