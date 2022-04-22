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В Иркутске пьяная угонщица врезалась в фонарный столб

Происшествия, 
Угонщиц было две, они по очереди управляли машиной

В Иркутске по «горячим следам» раскрыли угон автомобиля. На похищенной машине женщины-угонщицы совершили два ДТП.

С заявлением в полицию о хищении «Хендай Солярис» обратился таксист. Мужчина рассказал, что ездил по городу со знакомыми девушками, в какой-то момент отлучился в магазин и оставил ключи внутри зажигания.

Одна из пассажирок, воспользовавшись его отсутствием, села за руль. Отъезжая от павильона, столкнулась с припаркованной автомашиной «Тойота Пассо». После чего они с подругой скрылись на угнанной машине.

Полицейские устроили план «Перехват», на розыск были отправлены наружные наряды полиции. Спустя несколько часов экипаж ППС заметил иномарку в микрорайоне Изумрудный под Иркутском.

Выяснилось, что 21-летняя угонщица не справилась с управлением и врезалась в железобетонную световую опору.

На допросе нарушительница призналась, что употребляла алкогольные напитки. Помимо этого, девушки по очереди управляли автомобилем.

- Мы чуть с моста не съехали. Она начала выхватывать у меня руль и получилось так, что я не справилась с управлением и врезалась в столб. Пили пиво. Мы по очереди ездили, я водила, и она водила. Мы поменялись то раза два. Не верится, что это со мной происходит, - раскаялась девушка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Кроме того, в отношении 21-летней девушки составили административный протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения.

угон

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